ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными

В связи с ухудшением погоды на выходные дни, стражи дорог призывают водителей быть внимательными и осторожными.

В целом, обстановка в городе и так непростая. Только за прошедшие сутки в Минске произошло 89 ДТП. 6 человек получили ранения. Всего же по республике произошло 23 автоаварии, 3 человека погибли, 32 пострадали, в том числе, двое детей. Осложняет ситуацию в столице и ремонт дорог. Особенно велик риск попасть в пробку с полвосьмого до полдесятого утра и с пяти до семи часов вечера.

Стражи дорожного порядка в выходные проведут профилактическую отработку главных магистралей столичной области. Под особым контролем - автодороги Минск-Гродно, Минск-Витебск, Минск-Брест. Более того, надзор за дорожным движением в регионе усилят вертолетным патрулированием.

Активно будут использовать приборы фото и видеофиксации, негласный контроль. Содействие правоохранителям окажут и дружинники. К слову, в минувшие выходные при подобном мероприятии было выявлено более 40 нарушений правил дорожного движения.

