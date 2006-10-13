ГАИ приучит водителей пристегиваться и не пользоваться мобильными телефонами во время движения

Соответствующие меры будут приняты в ближайшее время.

Сейчас в действующем Кодексе об административных правонарушениях ответственность за то, что водитель во время движения не пристёгнут, предусмотрена только в виде предупреждения. При создании аварийной ситуации штраф может составить до 10 базовых величин. А за пользование мобильным телефоном без устройства <свободные руки>, предусмотрено предупреждение или штраф до двух базовых величин.

Пятница - 13-ое. ГАИ не верит суевериям, а только статистике. И именно по её данным, этот день считают наиболее аварийно опасным. Объясняется это элементарной спешкой, стремлением поскорее выехать за пределы населенных пунктов. В условиях плотного транспортного потока водители пренебрегают элементарными правилами безопасности на дороге - обгоняют, опережают по обочине, превышают скорость. Все это нередко приводит к трагедиям.