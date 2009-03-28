ГАИ предупреждает: осторожно, дети!

У школьников начались весенние каникулы. Госавтоинспекция призывает водителей быть вдвойне внимательными на дорогах. Вплоть до 5 апреля необходимо уделять особое внимание безопасности детей. Автомобилистам следует быть готовыми к их внезапному появлению на дороге. К сожалению, в последнее время в Минске наезды на пешеходов участились, причем как на переходах, так и вне их. Поэтому задача каждого родителя обучить ребенка элементарным правилам поведения на улицах города.