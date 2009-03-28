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ГАИ предупреждает: осторожно, дети!

28 марта 2009 14:54
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У школьников начались весенние каникулы. Госавтоинспекция призывает водителей быть вдвойне внимательными на дорогах. Вплоть до 5 апреля необходимо уделять особое внимание безопасности детей. Автомобилистам следует быть готовыми к их внезапному появлению на дороге. К сожалению, в последнее время в Минске наезды на пешеходов участились, причем как на переходах, так и вне их. Поэтому задача каждого родителя обучить ребенка элементарным правилам поведения на улицах города.
# общество

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