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ГАИ предупреждает о возможном затоплении некоторых улиц Минска

19 мая 2008 16:48
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в столице ожидается сильный дождь, гроза.Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно бдительными и по возможности отказаться от поездок на автомобилях. А тех, кто все-таки сядет за руль, во избежание заторовых ситуаций, просит исключить из своего маршрута участки, на которых возможно затопление проезжей части, а именно: площадь Бангалор, улицу Немига, Харьковскую и Столетова, проспект Дзержинского, перекрестки проспекта Победителей и улицы Игнатенко, проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, улиц Московской и Толстого.
# общество

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