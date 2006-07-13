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ГАИ предупреждает: <ржавому коню> не место на дороге!

13 июля 2006 13:58
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Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль над техническим состоянием автомобилей. Причиной стало увеличение количества аварий по вине технических неисправностей.

Часть машин, попавших в поле зрения стражей дорожного порядка, имели огромный список технических недочетов и при этом свежую отметку о прохождении технического осмотра.



 

 


:Техническое состояние этого старого Форда удивило даже бывалых сотрудников Госавтоинспекции. Как мог ездить такой автомобиль - остается только  догадываться. По кузову ржавчина, решетка радиатора заштопана алюминиевой проволокой, боковые зеркала  и лобовое стекло с трещинами. Когда проверили тормоза, оказалось что они работают только на одном колесе, остальные сразу же блокируются. В фарах вообще нет ни одной лампочки. Зато  на лобовом стекле  красуется свежая  отметка о прохождении технического осмотра. По словам хозяина машины, купить ее было не  трудно.

Такие случаи, говорят стражи дорожного порядка - не редкость. Особенно если технический осмотр автомобили проходили в регионах республики. Вот кадры, которые были предоставлены нашей телекомпании сотрудниками городской  автоинспекции.


 


Картина та же - ржавый кузов, двери закреплены проволокой, треснутое лобовое стекло. Под капотом и того хуже: аккумулятор не закреплен, а топливные шланги протекают.

Также стражи дорожного  порядка говорят, что в последнее  время появились  и  поддельные сертификаты технического осмотра.  Где и кем они сделаны - выяснять предстоит  правоохранительным органам.

# общество

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