ГАИ предупреждает: <ржавому коню> не место на дороге!

Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль над техническим состоянием автомобилей. Причиной стало увеличение количества аварий по вине технических неисправностей.

Часть машин, попавших в поле зрения стражей дорожного порядка, имели огромный список технических недочетов и при этом свежую отметку о прохождении технического осмотра.

:Техническое состояние этого старого Форда удивило даже бывалых сотрудников Госавтоинспекции. Как мог ездить такой автомобиль - остается только догадываться. По кузову ржавчина, решетка радиатора заштопана алюминиевой проволокой, боковые зеркала и лобовое стекло с трещинами. Когда проверили тормоза, оказалось что они работают только на одном колесе, остальные сразу же блокируются. В фарах вообще нет ни одной лампочки. Зато на лобовом стекле красуется свежая отметка о прохождении технического осмотра. По словам хозяина машины, купить ее было не трудно.

Такие случаи, говорят стражи дорожного порядка - не редкость. Особенно если технический осмотр автомобили проходили в регионах республики. Вот кадры, которые были предоставлены нашей телекомпании сотрудниками городской автоинспекции.

Картина та же - ржавый кузов, двери закреплены проволокой, треснутое лобовое стекло. Под капотом и того хуже: аккумулятор не закреплен, а топливные шланги протекают.

Также стражи дорожного порядка говорят, что в последнее время появились и поддельные сертификаты технического осмотра. Где и кем они сделаны - выяснять предстоит правоохранительным органам.