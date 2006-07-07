ГАИ предупреждает: дорога - не место для лихачества

Госавтоинспекция принимает дополнительные меры для профилактики ДТП с участием мотоциклистов. Пик дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов приходится именно на летние месяцы - период каникул и отпусков.

Как правило, ДТП происходят, когда за руль садятся молодые люди, не имеющие ни удостоверения на управление, ни достаточных навыков вождения. Многие транспортные средства нередко собраны кустарным способом из различных запчастей, имеют технические неисправности. Лихачество, бравада, превышение скорости в итоге приводят к трагедиям.

С начала 2006 года по вине этих участников дорожного движения на автомагистралях республики произошло более 230 ДТП. 42 человека погибли, более 250 получили различные ранения. Причем, почти в половине случаев мотоциклисты находились в состоянии алкогольного опьянения.

Для профилактики подобных ДТП в регионах созданы рейдовые группы, в которые вошли не только сотрудники дорожно-патрульной службы, но и участковые инспекторы, представители других подразделений органов внутренних дел. Проверки направлены, прежде всего, на выявление незарегистрированных транспортных средств. Особое внимание будет уделяться местам массового отдыха, где собирается молодежь, и населенным пунктам в сельской местности. При этом акцент делается не на штрафные санкции, а на разъяснение потенциальной опасности управления неисправными транспортными средствами. ГАИ идет навстречу мотоциклистам: при желании они могут сдать на права экстерном.

Напомним, что за управление транспортным средством без соответствующего удостоверения предусмотрена административная ответственность в размере до пяти базовых величин, а за совершение этого действия повторно - до десяти. За переоборудование транспортного средства с нарушениями установленных требований грозит штраф до 2,5 базовых величин. Кроме того, в ГАИ действует жесткое правило: собранные из различных запчастей кустарным способом транспортные средства регистрации не подлежат.