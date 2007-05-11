ГАИ предупреждает!

Госавтоинспекция Беларуси проводит массированную проверку на автомобильных дорогах.

В целях сокращения ДТП и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения правоохранители контролируют автомагистрали с помощью приборов фотофиксации.

Только за минувшие сутки на дорогах республики выявлено более двух с половиной тысяч нарушений, свыше 180 водителей задержано за управление в состоянии алкогольного опьянения, почти 850 - за превышение скорости.

Тем временем столичный пункт снятия и постановки на учет транспортных средств сменил прописку. Ранее он находился в здании ГАИ Минска по адресу Дзержинского. Теперь новые пункты межрайонного регистрационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома расположились в Минском районе в поселке Боровая, 1 и в выставочном центре "Аквабел". Снять и поставить на учет свое транспортное средство можно также в пунктах по адресам - Серова, 1 и Тимирязева, 123 (ТД "Ждановичи").