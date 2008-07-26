ГАИ переодевает велосипедистов

На дорогах Беларуси продолжается профилактическая акция Госавтоинспекции "Сел на велосипед – не забудь надеть жилет". Повышенное внимание к этим участникам дорожного движения со стороны правоохранительных органов вызвано неутешительной статистикой. Только за последние полгода в республике произошло более 170 ДТП с участием велосипедистов – из них 33 со смертельным исходом. Основная причина подобных аварий – отсутствие у обладателей велотранспорта светоотражающих элементов.