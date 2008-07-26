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ГАИ переодевает велосипедистов

26 июля 2008 13:48
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На дорогах Беларуси продолжается профилактическая акция Госавтоинспекции "Сел на велосипед – не забудь надеть жилет". Повышенное внимание к этим участникам дорожного движения со стороны правоохранительных органов вызвано неутешительной статистикой. Только за последние полгода в республике произошло более 170 ДТП с участием велосипедистов – из них 33 со смертельным исходом. Основная причина подобных аварий – отсутствие у обладателей велотранспорта светоотражающих элементов.
# общество

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