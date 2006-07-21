ГАИ отмечает юбилей

В Минске проходят праздничные мероприятия в честь 70-летия Госавтоинспекции МВД Беларуси. Как сообщили в Управлении ГАИ республики, 21 июля на торжественном собрании будут чествовать лучших инспекторов. Среди мероприятий - возложение цветов к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. На площадке у Белгосфилармонии организована историческая экспозиция спецтехники и авто- и мототехники разных лет, в фойе - выставка детского творчества, а вечером - праздничный концерт. На торжества приглашены делегации сотрудников милиции из областей и регионов, представители республиканских министерств и ведомств.