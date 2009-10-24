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ГАИ Минской области проверила водителей на добросовестность

24 октября 2009 14:45
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Для этого по дорогам Минского и Смолевичского районов проехала импровизированная колонна, в состав которой вошли патрульные авто с включёнными проблесковыми маячками.

В этой  ситуации, согласно правилам дорожного движения, водитель обязан остановиться на обочине дороги. Однако, некоторые граждане, видимо, правила забыли или просто проигнорировали. Нарушителя задерживали на каждом пятом километре. Их ожидал неприятный разговор с инспектором.

– В ходе данного мероприятия было выявлено 25 нарушений со стороны водителей, которые были привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 2 до 10 базовых величин. В денежном эквиваленте это максимум 350 тысяч рублей, с лишением либо без лишения права управления транспортным средством, – рассказал инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ Минской области Владимир Сергеев.

# общество

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