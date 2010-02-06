ГАИ Минской области объявила войну водителям без прав

Об этом сообщили в Госавтоинспекции столичного региона. До конца недели сотрудники ГАИ дополнительными нарядами ДПС (8 нарядов) продолжат массированную отработку Солигорского и Борисовского районов.

Такие меры приняты в связи с обострением дорожной обстановки в этих районах, где основной причиной происшествий в январе стала недисциплинированность, а один из факторов – «бесправные» водители, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За трое суток, с 4 по 6 февраля, было выявлено более 250 нарушений ПДД, в том числе задержано 35 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 42 автомобиля, не прошедших государственного технического осмотра.

В дальнейшем подобные отработки будут проведены во всех районах Минской области, отмечают в Госавтоинспекции.

Кроме того, ГАИ настоятельно призывает водителей к предельному вниманию и осторожности за рулем. В условиях зимы необходимо выбирать минимальную скорость движения, соблюдать дистанцию и не рисковать при обгонах.