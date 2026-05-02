ГАИ Минска усилила контроль за арендными автомобилями

Детская железная дорога в Минске открыла сезон летних перевозок

В 2026 году ряды воспитанников Детской железной дороги пополнили 200 школьников, но и опытные ребята не стоят на месте – осваивают новые должности. Для них это больше, чем игра и первый шаг в профессию: почти половина выпускников в дальнейшем поступают в железнодорожные колледжи и вузы.