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ГАИ Минска усилила контроль за арендными автомобилями

02 мая 2026 07:57
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В период больших выходных сотрудники ГАИ Минска проводят специальные рейды, направленные на профилактику нарушений среди водителей арендованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Минска усилила контроль за арендными автомобилями-2

Основная цель – снижение аварийности и травматизма на дорогах, предупреждение нарушений водителями каршеринговых авто установленных скоростных ограничений, правил маневрирования.

ГАИ Минска усилила контроль за арендными автомобилями-4

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Дополнительно для реализации целей профилактической акции применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей сервисов аренды транспортных средств к неукоснительному соблюдению требований действующего законодательства. Автомобиль вне зависимости от его принадлежности является источником повышенной опасности, вследствие чего водителям необходимо проявлять максимум осторожности при участии в дорожном движении, а также неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.

Подобные акции – часть системной работы ГАИ по предотвращению ДТП.

# ГАИ # Артем Нехай

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