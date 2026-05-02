ГАИ Минска усилила контроль за арендными автомобилями

В период больших выходных сотрудники ГАИ Минска проводят специальные рейды, направленные на профилактику нарушений среди водителей арендованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В период больших выходных сотрудники ГАИ Минска проводят специальные рейды, направленные на профилактику нарушений среди водителей арендованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная цель – снижение аварийности и травматизма на дорогах, предупреждение нарушений водителями каршеринговых авто установленных скоростных ограничений, правил маневрирования.
Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Дополнительно для реализации целей профилактической акции применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей сервисов аренды транспортных средств к неукоснительному соблюдению требований действующего законодательства. Автомобиль вне зависимости от его принадлежности является источником повышенной опасности, вследствие чего водителям необходимо проявлять максимум осторожности при участии в дорожном движении, а также неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.
Подобные акции – часть системной работы ГАИ по предотвращению ДТП.