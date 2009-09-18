ГАИ Минска проведет рейд по автошколам

Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять столичные автошколы 24 и 25 сентября во время проведения комплекса мероприятий «Учебный автомобиль».

Рейды по автошколам проводятся регулярно. Особое внимание инспекторы ГАИ уделяют проверке технического состояния учебных машин и документов мастеров вождения. Очень часто те, кто призван учить правильному поведению на дорогах, оказываются злостными нарушителями ПДД, отметили в ГАИ. У многих мастеров в талонах есть отметки о привлечении к административной ответственности. Чаще всего - за нарушение скоростных режимов. «Нередки случаи, когда за рулем учебной машины оказываются курсант или мастер, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», - сообщили в ГАИ.

Техническое состояние некоторых учебных автомобилей оставляет желать лучшего. Постоянно в ходе рейдов выявляют машины с неисправным рулевым управлением, в них часто не работают спидометры, световая сигнализация, изношены протекторы.

Одним из самых распространенных видов нарушений, присущих практически всем автошколам, - отработка экзаменационных упражнений на площадке вместо обучения вождению в городских условиях. «Иными словами, курсантов «натаскивают» на сдачу экзаменов в ГАИ, а навыки практического вождения у них остаются минимальными», - сказали в Госавтоинспекции.

Всего в Минске работает 54 автошколы. В ходе рейдов сотрудники ГАИ проверяют, как правило, около 200 учебных автомобилей, сообщает БЕЛТА.