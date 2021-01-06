ГАИ Минска перейдёт на скрытое патрулирование

Новости Беларуси. ГАИ вводит новые методы мониторинга дорожной обстановки в Минске. Контролировать движение в столице, наряду с привычными патрульными машинами, теперь будут и на автомобилях без отличительной оклейки и проблесковых маячков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они также оборудованы всеми необходимыми техническими средствами для определения, например, соблюдения скоростного режима. Особое внимание уделят бесправникам: нарушителей будут выявлять в транспортном потоке и привлекать к ответственности.

Планируется, что такое патрулирование будет вестись в основном на аварийно опасных участках и в местах, где часто пренебрегают правилами дорожного движения.