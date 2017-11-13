ГАИ Минска: «парковать» лодку во дворе можно

Новости Беларуси. Необычное транспортное средство появилось на парковке у одного из жилых домов по улице Карастояновой. Вот уже месяц рядом с автомобилями жильцов на прицепе размещена настоящая лодка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впрочем, в ГАИ Минска сообщили, что нарушений правил дорожного движения в данном случае нет. При соблюдении правил остановки и стоянки водитель может парковать прицеп с размещенным грузом.