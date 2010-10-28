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ГАИ Беларуси выдает по 15 индивидуальных регистрационных знаков на авто в неделю

28 октября 2010 16:16
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В ГАИ за дополнительную плату можно подобрать желаемую комбинацию цифр из текущей серии.

Обойдется это в 350.000 рублей. А вот за изготовление регистрационных знаков в индивидуальном порядке, на которых будут красоваться не только выбранные вами цифры, но и буквы, придется выложить значительно больше — 2.100.000 рублей, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Дмитрий Гаринович, старший инспектор по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности управления ГАИ МВД:
В течение недели регистрационные подразделения ГАИ выдают в стране в среднем 15 комплектов регистрационных знаков, изготовленных в индивидуальном порядке.

# общество

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