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ГАИ Беларуси проведет профилактическую акцию «Мотоциклист»

06 августа 2026 11:13
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В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция «Мотоциклист». Она продлится по 16 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Беларуси проведет профилактическую акцию «Мотоциклист» -2

С учетом динамики совершения ДТП с участием мотоциклистов под особым вниманием сотрудников ГАИ – соблюдение водителями байков правил дорожного движения. Обстановку отслеживают с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также используют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

ГАИ Беларуси проведет профилактическую акцию «Мотоциклист» -4

Андрей Гаркуша, врио начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Мы также обращаемся к гражданам. Если вы стали свидетелем хулиганских действий со стороны мотоциклистов, сообщите об этом в милицию по телефону 102 или направьте свою информацию в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». К мотонарушителям, пренебрегающим правилами дорожного движения, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства.

В Госавтоинспекции напоминают, что агрессивные и необдуманные действия на дороге могут спровоцировать ДТП с тяжкими последствиями.

# ГАИ

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