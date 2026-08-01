ГАИ Беларуси перевели на усиленный вариант службы

В связи со сложной дорожной ситуацией в стране по указанию министра внутренних дел личный состав Госавтоинспекции поднят по тревоге и несет службу в усиленном варианте. Только за два дня на Брестчине произошло шесть ДТП, в которых пять человек погибли и столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в областном центре водители мотоцикла и авто устроили скоростной заезд на оживленной улице. Произошло столкновение с мопедом. Погибли мотоциклист и его пассажирка.

А сегодня водитель байка не справился с управлением, опрокинулся и погиб на месте происшествия. Его супруга в тяжелом состоянии госпитализирована.

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

Личный состав Госавтоинспекции поднят для стабилизации ситуации в Брестской области. Туда направлены силы и средства, включая мотопатрули Госавтоинспекции из других регионов страны. По всем неправомерным действиям со стороны грубых нарушителей, в первую очередь мотоциклистов, будут приняты самые строгие меры реагирования, вплоть до изъятия транспорта.

Под контролем инспекторов грубые нарушения ПДД в первую очередь со стороны мотоциклистов: несоблюдение скоростных ограничений, совершение хулиганских действий в отношении других участников дорожного движения.