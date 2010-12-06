Г. Зюганов: Когда президент отчитывается за прошедшие 5 лет и ставит стратегические задачи на будущее — это всегда вдохновляет

Делегаты IV Всебелорусского народного собрания о выступлении Президента Беларуси Александра Лукашенко — обсуждение стратегии будущего развития страны началось сразу после выступления главы государства. Прямо в фойе Дворца республики в неформальной обстановке глава государства пообщался с делегатами и гостями Всебелорусского народного собрания.

Церемония, которая уже традиционно предваряет первый день работы Всебелорусского Народного собрания — возложение на площади Победы. Память погибших делегаты почтили минутой молчания. К монументу легли венки и цветы. В любом большом деле историческая память — это то, без чего нет движения вперед.

Ирина Новикова, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Я представляю сельскохозяйственный район. И в моей жизни, и в жизни нашего района это очень важное и значимое событие, где можно высказать мнение людей о нашей будущей жизни. И как для сельскохозяйственного района — это, в первую очередь, поддержка программы возрождения и развития села.

Роман Петрошенко, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Для меня, как в первый раз участвующего в таких мероприятиях, это очень важно. Ведь выбрали людей, лучших в своих сферах. Народ должен выбирать то направление, по которому будет развиваться страна.

В Минск на Всебелорусское Народное собрание приехало 2,5 тысячи делегатов со всей страны. Традиция таких форумов, или вече, имеет глубокие корни. Это одна из исторических форм прямой демократии у славян. Вече созывались для обсуждения самых насущных вопросов.

14 лет назад в непростое для республики время собралось Первое Всебелорусское народное собрание. На повестке дня стояло выживание страны. Программа действий в виде пятилетки зарекомендовала себя положительно. С тех пор это формат обсуждения наиболее значимых для Беларуси общественно-политических событий.

Второе Всебелорусское народное собрание прошло под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь!». Третье — «Государство для народа». Этим утром началась регистрация делегатов на четвертое всебелорусское вече. Делегаты получили удостоверения и значки. У каждого региона свои квоты. Например, от Минска на собрание отправились 400 человек, а от каждой области — примерно по 300.

Анатолий Адоньев, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Для меня и для многих ветеранов это ключевое событие не только года, но и нередко всей жизни. Потому что мы сегодня будем обсуждать важнейшие этапы развития нашей родной республики. И, конечно, это событие волнительное для каждого из нас и, в том числе, для меня.

Александр Ширитон, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Это хорошая площадка для обсуждения вопросов развития Беларуси. В силу того, что я по роду своей деятельности больше имею духовное общение с людьми, для нас очень важно, чтобы учитывались национальные традиции белорусского народа.

Обсудить, что сделано за прошедшие 5 лет и на чем сконцентрироваться в предстоящую пятилетку, — и это в масштабах целой страны — есть право у каждого. Так записано в Конституции. У депутата, тракториста, рабочего, министра, священника — представителя любого слоя населения. Было бы желание и что предложить. Получается, любой сможет внести свои предложения и определить будущее страны. В Минск приехали гости и из других стран, представители белорусских диаспор в Украине, Ереване, Латвии, Израиля и США.

Джузеппе Карбони, почетный консул Республики Беларусь в Сардинии (Италия):

Большая честь, что меня пригласили на это собрание. Я думаю, это очень оригинальная форма народовластия, которая дает дополнительную власть народа. Я думаю, что оригинальность этой системы в том, что судить о будущем страны будут не только те, кто занимается политикой профессионально, но и все слои населения.

Владимир Карягин, председатель Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Надо сказать, за это время развернулся диалог бизнеса и власти. Сегодня этот диалог и дискуссии, которые ведутся на 23 площадках, куда включили бизнес, развернуть в сторону партнерства.

Владимир Шитько, директор Лужеснянской школы-интерната-гимназии для способных и талантливых детей Витебской области:

Сделано очень много. Не только наша школа — я, как депутат областного совета, бываю во многих регионах, и хочу сказать, что сегодня действительно в образовании сделана революция.

Каждый, кто сегодня во Дворце Республики, привез с собой или программу, или предложение, а некоторые даже готовое решение застарелой проблемы. Старт форуму дал глава государства.

Александр Лукашенко:

Мы возродили и продолжаем эту добрую традицию. Всебелорусское собрание - высшее проявление народовластия, которое воплощает в себе исторический опыт и современные тенденции демократизма. Позволяет не просто вести открытый, честный и заинтересованный разговор людей и власти, но и принимать решения о выборе стратегии развития государства.

В течение двух дней решится судьба страны на ближайшую пятилетку.

Обсуждение стратегии будущего развития страны началось сразу после выступления главы государства. Прямо в фойе Дворца республики в неформальной обстановке глава государства пообщался с делегатами и гостями Всебелорусского народного собрания.

С высокой трибуны всенародного вече глава государства затронул все стороны жизни в Беларуси. Уже после делегаты делились своими мыслями по поводу услышанного. Большинство участников форума высказывались в поддержку озвученных белорусским лидером инициатив.

Юрий Василеня, воспитатель интерната (Бобруйск), делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Глава государства конкретно отразил в своем докладе и конкретно сказал, что мы продолжим работу по социальному развитию наших людей, особенно тех, кто в ней нуждается. Коснулся и льгот, и тех людей, которые нуждаются в этой социальной помощи. Я полностью солидарен с президентом в том плане, что действительно льготы надо систематизировать.

Павел Топузидис, предприниматель, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Самое главное и самое важное, что я услышал, — это то, как должно развиваться предпринимательство. Я считаю и согласен полностью, что нет такой другой страны, как наша Беларусь, где было бы так свободно предпринимателю.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Банковская система будет развиваться еще более быстрыми темпами и более устойчиво, чем до сих пор. Ежегодно планируется наращивать активы в среднем в 1,5 раз в целом по банковской системе, планируется, что мы обеспечим полную стабильность, улучшим внедрение международных стандартов по надзору за банковской системой. То есть, то, что мы накопили до сих пор, будет развиваться более высокими темпами и на более качественном уровне.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Придется в будущей пятилетке трудиться напряженно, эффективно, используя инновационные подходы. Придется это делать всем. И в вопросах безопасности тоже решающую роль имеет консолидация усилий, когда каждый на своем рабочем месте, дома соблюдает требования безопасности — нет проблем с чрезвычайными ситуациями. Нет тех проблем, которые вохникают, когда имеются нарушения.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Стратегическим направлением являются, конечно, инновации, развитие высоких технологий. Потому что, как известно, в нашей стране нет такого сырья, как у наших соседей, но у нас есть довольно важный, возможно, самый важный ресурс, которым мы обладаем — это наши люди.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии Российской Федерации:

Вот у вас четвертое такое собрание. Оно производит очень сильное впечатление. Я многое видел на этой планете и в жизни. А когда собирается 2,5 тысячи человек — люди, представляющие и производство, и село, и науку и культуру, и государственное управление — и сообща рассматривают рассматривают ключевые проблемы, когда президент отчитывается за прошедшие 5 лет и ставит стратегические задачи на будущее — это всегда вдохновляет.