Футбольные страсти на спортплощадке в Пружанах

13 сентября в Пружанах состоялся финальный турнир республиканских соревнований "Кожаный мяч" среди команд старшего возраста. За право играть в финале сражались любительские команды в клубах, деревнях, городских дворах и школах по всей республике. Соревнования среди участников 13-14 лет продлятся до 15 сентября. Напомним, что в этом году соревнования юных футболистов впервые проходят под патронатом Президентского спортивного клуба. В числе организаторов также министерства спорта и туризма, образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.