Прямой эфир

Футбольные страсти на спортплощадке в Пружанах

13 сентября 2007 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
13 сентября в Пружанах состоялся финальный турнир республиканских соревнований "Кожаный мяч" среди команд старшего возраста. За право играть в финале сражались любительские команды в клубах, деревнях, городских дворах и школах по всей республике. Соревнования среди участников 13-14 лет продлятся до 15 сентября. Напомним, что в этом году соревнования юных футболистов впервые проходят под патронатом Президентского спортивного клуба. В числе организаторов также министерства спорта и туризма, образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 сентября 2007 14:49

В Минске временно закрыто движение по проспекту Машерова

13 сентября 2007 14:49

Самогонщикам - бой!

13 сентября 2007 14:48

Могилёв превратился в место сбора асов автомобильного дела