Футбол. Впервые учреждена премия лучшему тренеру года в мире

Также ФИФА составил на основе мнений экспертов организации и журналистов издания «France Football»претендентов на «Золотой мяч». В него вошли 23 футболиста.

В нынешнем году престижные индивидуальные премии «Золотой мяч» и «Лучший игрок по версии ФИФА» решено было объединить.

Также впервые учреждена премия лучшему тренеру года. В список специалистов, претендующих на премию лучшему тренеру года, вошли: Карло Анчелотти, Висенте дель Боске, Алекс Фергюссон, Хосеп Гвардиола, Йоахим Лев и другие.

Шестого декабря ФИФА объявит трех кандидатов в каждой номинации. Церемония награждения состоится 11 января 2011 года в Цюрихе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».