Прямой эфир

Футбол. «Тотэнхем» взял реванш у «Интера» за поражение в Лиге Чемпионов

03 ноября 2010 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Матч стал ключевым в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Хозяева, англичане, показали яркий и атакующий футбол. В первом тайме Рафаэль Вандерваарт вывел «Тотэнхем» вперед. На исходе часа игры Питер Крауч закрепил перевес хозяев поля. Но за 10 минут до финального свистка Самуэль Этоо сократил отставание «интеристов». На 89 минуте россиянин Роман Павлюченко установил окончательный счет в матче – 3:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Остальные результаты матчей:

«Вердер» – «Твенте» – 0:2
«Бенфика» – «Лион» – 4:3
«Хапоэль» (Т-а) – «Шальке-04» – 0:0
«Валенсия» – «Глазго Рейнджерс» – 3:0
«Бурсаспор» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3
«Рубин» – «Панатинаикос» – 0:0
«Копенгаген» – «Барселона» – 1:1

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 ноября 2010 15:01

В Могилеве открылся Дворец гимнастики, не имеющий аналогов в республике

03 ноября 2010 14:19

С 1 января 2011 года изменятся некоторые условия постановки граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

Около половины мужчин и женщин не могут подобрать себе отечественную одежду по размеру
03 ноября 2010 14:02

Около половины мужчин и женщин не могут подобрать себе отечественную одежду по размеру