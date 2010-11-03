Футбол. «Тотэнхем» взял реванш у «Интера» за поражение в Лиге Чемпионов

Хозяева, англичане, показали яркий и атакующий футбол. В первом тайме Рафаэль Вандерваарт вывел «Тотэнхем» вперед. На исходе часа игры Питер Крауч закрепил перевес хозяев поля. Но за 10 минут до финального свистка Самуэль Этоо сократил отставание «интеристов». На 89 минуте россиянин Роман Павлюченко установил окончательный счет в матче – 3:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Остальные результаты матчей:
«Вердер» – «Твенте» – 0:2
«Бенфика» – «Лион» – 4:3
«Хапоэль» (Т-а) – «Шальке-04» – 0:0
«Валенсия» – «Глазго Рейнджерс» – 3:0
«Бурсаспор» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3
«Рубин» – «Панатинаикос» – 0:0
«Копенгаген» – «Барселона» – 1:1