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Футбол. Молодежная сборная Беларуси узнала соперников по группе на чемпионате Европы

09 ноября 2010 14:58
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На основании показанных в квалификации результатов статус сеяных, кроме сборной Дании, получили Чехия, Испания и Исландия. В число несеяных попали финалисты ЧЕ-2009 англичане, швейцарцы, а также сборные Украины и Беларуси.

Восемь команд были разбиты на две равные группы. Матчи турнира, стартующего 11 июня 2011 года, пройдут в Виборге, Ольборге, Орхусе и Хернинге. Спустя две недели после старта в Орхусе состоится финал чемпионата, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сборная Чехии – единственная команда, прошедшая отбор без единого поражения.

Белорусская дружина наряду с Англией, Швейцарией и Украиной определена во вторую корзину «посева». А первую составили Дания, Чехия, Испания и Исландия.

Результаты жеребьевки:

Группа «В»
Англия
Швейцария
Украина
Беларусь

Группа «А»
Дания
Чехия
Испания
Исландия

# общество

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