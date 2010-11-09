Футбол. Молодежная сборная Беларуси узнала соперников по группе на чемпионате Европы

Восемь команд были разбиты на две равные группы. Матчи турнира, стартующего 11 июня 2011 года, пройдут в Виборге, Ольборге, Орхусе и Хернинге. Спустя две недели после старта в Орхусе состоится финал чемпионата, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сборная Чехии – единственная команда, прошедшая отбор без единого поражения.
Белорусская дружина наряду с Англией, Швейцарией и Украиной определена во вторую корзину «посева». А первую составили Дания, Чехия, Испания и Исландия.
Результаты жеребьевки:
Группа «В»
Англия
Швейцария
Украина
Беларусь
Группа «А»
Дания
Чехия
Испания
Исландия