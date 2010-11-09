Футбол. Молодежная сборная Беларуси узнала соперников по группе на чемпионате Европы

На основании показанных в квалификации результатов статус сеяных, кроме сборной Дании, получили Чехия, Испания и Исландия. В число несеяных попали финалисты ЧЕ-2009 англичане, швейцарцы, а также сборные Украины и Беларуси.

Восемь команд были разбиты на две равные группы. Матчи турнира, стартующего 11 июня 2011 года, пройдут в Виборге, Ольборге, Орхусе и Хернинге. Спустя две недели после старта в Орхусе состоится финал чемпионата, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сборная Чехии – единственная команда, прошедшая отбор без единого поражения.

Белорусская дружина наряду с Англией, Швейцарией и Украиной определена во вторую корзину «посева». А первую составили Дания, Чехия, Испания и Исландия.

Результаты жеребьевки:

Группа «В»

Англия

Швейцария

Украина

Беларусь

Группа «А»

Дания

Чехия

Испания

Исландия