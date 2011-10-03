ФРГ отмечает 21-ю годовщину объединения страны – День германского единства

Главные мероприятия состоятся в бывшей столице Западной Германии – городе Бонна, расположенном в Северном Рейне-Вестфалии. В них примут участие президент Германии Кристиан Вульф, канцлер Ангела Меркель и другие известные политик.

Праздничную программу откроет богослужение, а позднее в городе пройдет парад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дипломатическим отношениям Беларуси и Германии 19 лет. С национальным праздником Федерального президента Федеративной Республики Германия Кристиана Вульфа и граждан этой страны поздравил президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что расширение политического диалога и дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах отвечают интересам народов двух стран.