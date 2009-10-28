Французские школьники будут петь гимн, чтобы бороться с исламизмом и возрождать нацию

Французское правительство намерено ввести в школах обязательное исполнение гимна. Это изменение вводится в рамках кампании по «возрождению национальной гордости» и борьбе с исламским фундаментализмом.

Программа будет включать в себя уроки гражданства для взрослых, включая занятия по теме «история христианства во Франции и либеральные политические институты».

Министр иммиграции Франции Эрик Бессон заявил, что иностранцы должны учиться лучше говорить на французском языке. «Необходимо подтвердить ценность национальной

самобытности и гордиться, будучи французом», - заявил министр. – «Я думаю, для всех молодых французов было бы хорошо иметь шанс спеть «Марсельезу» по меньшей мере раз в год».

Также Бессон считает, что необходимо запретить ношение мусульманских платков женщинами, так как это оскорбление прав женщин и противоречит национальным ценностям, передает The Daily Telegraph.