Французские чиновники будут постигать азы госслужбы по белорусским учебникам

К слову, это не первый опыт такого научного сотрудничества. Белорусская литература уже освоились на полках Германии и Венесуэлы.
Игорь Ганчеренок, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
– Английский язык не является нашим родным. Но поскольку это язык коммуникации на достаточно высоком уровне государственного управления, то он должен преподаваться в нашей Академии управления достаточно профессионально. Мы должны говорить на одном языке и с белорусами, и с нашими партнерами.