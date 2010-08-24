Французские чиновники будут постигать азы госслужбы по белорусским учебникам

Новое пособие разработали в Академии управления при Президенте Беларуси. Несмотря на то, что между Минском и Лондоном почти две тысячи километров, французские коллеги выбрали именно белорусский вариант учебника по английскому языку для госуправления.

К слову, это не первый опыт такого научного сотрудничества. Белорусская литература уже освоились на полках Германии и Венесуэлы.

Игорь Ганчеренок, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

– Английский язык не является нашим родным. Но поскольку это язык коммуникации на достаточно высоком уровне государственного управления, то он должен преподаваться в нашей Академии управления достаточно профессионально. Мы должны говорить на одном языке и с белорусами, и с нашими партнерами.