Француз разбился в альпах, но выжил

Французский пенсионер устроил настоящий переполох в родном департаменте Изер на юго-востоке страны, а позже - и в альпийской части Италии: он поджег клуб планеристов под Греноблем, угнал самолет-буксировщик, разбился на нем в горах и остался жив.

62-летний Андре Мишлен был давним членом клуба, однако, по невыясненным пока причинам, серьезно поссорился с его руководством. Пенсионер во время ссоры сыпал угрозами. Однако, похоже, никто не был готов к тому, что Мишлен решится их исполнить.



В результате рано утром в клубе площадью 400 кв. м вспыхнул сильный пожар, который уничтожил один планер и серьезно повредил три других. Кроме того, полностью выгорели помещения с парашютами, архивными документами и летными дневниками пилотов. Как сказал главный из них, Кристоф Винсан, «в пламени уничтожена целая жизнь, жизнь клуба, который долгие годы существовал на добровольные пожертвования». Его членами числятся около 160 человек. В распоряжении клуба было 15 планеров и два легких самолета-буксировщика. Один из них, Robin DR 400, и был угнан злоумышленником. Мишлен вылетел примерно в 6.30 по местному времени, когда контрольная башня аэродрома еще не начала работать. Чтобы его не нашли диспетчеры, пилот выключил передатчик и отправился в полет по гористой местности.



Сначала ни члены сгоревшего клуба, ни полицейские не могли даже предположить, где искать небольшой самолет, не видимый для радаров. Однако уже в середине дня пришло сообщение из Италии: Robin 400 DR разбился в горном массиве Монте-Роза. Пилот, которым, конечно, оказался Андре Мишлен, выжил, но получил тяжелые травмы. Альпийские спасатели доставили его в местную больницу.



Причины крушения пока неизвестны. В полиции пытаются выяснить, каковы были мотивы и намерения поджигателя и угонщика, и зачем он направил самолет в горную местность - чтобы покончить жизнь самоубийством или попытаться преодолеть один из самых высоких пиков на самолете, способном подняться максимум до 4 тыс. метров, сообщает БЕЛТА.