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Франция призывает всех участников трагических событий в Кыргызстане к диалогу

22 апреля 2010 20:48
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Глава дипмиссии Франции Мишель Ренери, общаясь с журналистами в Минске, подчеркнул, что официальный Париж также настаивает на обязательном следовании конституции и существующему правовому полю.

Мишель Ренери, Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Беларусь:
– Франция призывает к прямому и скорейшему возврату в конституционное поле в рамках правового государства. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Киргизии и озабочены, что есть жертвы и погибшие.

Также французский посол сегодня много говорил об инвестиционной привлекательности Беларуси. Мишель Ренери рассказал, что объехал ряд предприятий и лично убедился в перспективности ведения бизнеса в нашей стране. Во французскую дипмиссию в Минске уже обратились несколько десятков предпринимателей из Парижа, желающих инвестировать в экономику Беларуси.

# Экономика # общество

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