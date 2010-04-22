Франция призывает всех участников трагических событий в Кыргызстане к диалогу

Глава дипмиссии Франции Мишель Ренери, общаясь с журналистами в Минске, подчеркнул, что официальный Париж также настаивает на обязательном следовании конституции и существующему правовому полю.

Мишель Ренери, Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Беларусь:

– Франция призывает к прямому и скорейшему возврату в конституционное поле в рамках правового государства. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Киргизии и озабочены, что есть жертвы и погибшие.

Также французский посол сегодня много говорил об инвестиционной привлекательности Беларуси. Мишель Ренери рассказал, что объехал ряд предприятий и лично убедился в перспективности ведения бизнеса в нашей стране. Во французскую дипмиссию в Минске уже обратились несколько десятков предпринимателей из Парижа, желающих инвестировать в экономику Беларуси.