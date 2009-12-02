Франция боится паранджи

Франция видит в парандже угрозу своей национальной идентичности.

Об этом сообщила сегодня ассоциированный профессор Французского института геополитики Университета Париж-VIII-Сен-Дени Соня Жедиди на конференции «Религия и проблема идентичности: французский и белорусский опыт» в Минске.

«Мусульманская вуаль рассматривается сегодня во Франции как ущемление прав женщин в светском обществе, — сказала она. — Если в 90-х годах эта проблема касалась только школ, то сейчас она связана с гендерной дискриминацией».

Как отметила Соня Жедиди, проблема усугубляется тем, что прибывающие во Францию эмигранты получают гражданство страны, но не разделяют ценности французского общества. Одно из проявлений этого — развитие происламских организаций и движений во Франции. Прежде всего это затрагивает пригороды французских городов, поскольку там сконцентрирована большая часть дешевого жилья, передает БЕЛТА.

Профессор подчеркнула, что французское правительство стремится к тому, чтобы иностранцы стали обычными гражданами и частью французского общества. «Однако зачастую взгляды эмигрантов не соответствуют принципу общественной интеграции, — добавила Соня Жедиди. — Причем даже дети эмигрантов часто не хотят уподобляться французскому обществу и принимать французскую культуру».