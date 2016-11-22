ФПБ предлагает создать фонд для компенсации зарплат работникам предприятий-банкротов

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает создать фонд для компенсации зарплат работникам предприятий-банкротов. Принять этот проект планируют в 2018 году. В совете при фонде будут рассматривать все случаи в отдельности и определять размеры денежных выплат. В ФПБ считают, что введение страхования на случай утраты заработка позволит улучшить социальную защиту работника и гарантировать компенсацию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Будут рассматривать все случаи. И не во всех случаях будет тоже происходить эта компенсация, потому что разные бывают ситуации, и надо каждый вопрос тоже изучать, в какой степени должна быть компенсация эта произведена, насколько она должна быть выплачена. Это уже будет решать совет фонда, куда, как мы видим, должны входить три стороны также. Это будет правительство, это будут наниматели и профсоюзы.