Фотовыставка «Семейные ценности» в Витебске: благотворительный проект в помощь детям

Новости Беларуси. С заботой о детях. Благотворительную акцию организовали витебские фотографы. Они проведут почти два десятка фотосессий с 20-процентной скидкой. Все вырученные средства пойдут на благотворительность – в Витебский дом ребенка.

Вокруг такой идеи объединились участники фотовыставки «Семейные ценности». Лучшие мастера художественного фото представили почти полсотни своих работ. И практически везде в центре внимания ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Касперова, фотограф:

Это одна из наших фотографий, наша семейная фотография, вместе с бабушками и дедушками. В процессе того, как они готовили печенье. Софийка сама лепила тесто, раскатывала, помогала. И мы этот момент успели поймать.

Алексей Карасев, куратор фотовыставки:

Хотелось сделать не просто выставку, которая повисит и будет снята, но и какой-то след после себя оставить. Было принято решение помочь дому малютки витебскому.

Выставка будет работать в течение месяца. После этого работы витебских фотографов перевезут в Минск.