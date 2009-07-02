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Фотовыставка: герои-прадеды в диалоге с правнуками (ФОТО)

02 июля 2009 11:48
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Фотовыставка, где главными героями стали ветераны Великой Отечественной и пятилетние малыши открылась сегодня в Гомеле.

Экспозиция «Диалог поколений: 5 и 85» приурочена к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На ней представлено около 40 работ. И у каждой — своя история.

Многие фото сделаны в детских садах Гомельской области во время встреч малышей с ветеранами.

Идея необычного проекта — показать свидетелей уходящей героической эпохи и запечатлеть их образ в памяти подрастающего поколения. Планируется, что выставка проедет по всем городам Гомельской области.

# общество # Фотофакт

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