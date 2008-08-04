Фотовыставка "Беларусь спортивная" открылась в Минске

Фотографии на выставке рассказывают о том, каким трудом зарабатываются долгожданные медали.

Все фотографии сделаны в разное время, но их главные герои – победители и призеры Олимпийский игр прошлых лет. Одни из них уже стали легендой, за других ещё предстоит поболеть.



"Главным принципом, по которому отбирались фотографии для выставки, было отображение эмоций: положительных, отрицательных, - отмечает Дмитрий Жук, генеральный директор БЕЛТА. - Это и удивление, и разочарование. Эти эмоции, наверное, - самое дорогое, что есть в спорте для болельщиков и зрителей. Ради них мы заполняем трибуны стадионов, идем в спортивные залы. Эмоций мы ждем и от выступления наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Надеюсь, что наша выставка также сможет вызвать у зрителей только положительные эмоции".

В Министерстве информации уже готовят места в экспозиции для новых побед наших спортсменов на Играх в Пекине. А после завершения Олимпиады ее расширенный вариант переместится в Министерство иностранных дел. Поэтому все ждут не только новых снимков, но и, конечно же, запечатленных на пленке новых побед белорусской сборной.

"Но, думаю, спортсменам будет интересно увидеть себя со стороны, - Сергей Булыгин, олимпийский чемпион по биатлону 1984 года. - Здесь есть такие кадры, которые не всегда увидишь и по телевидению. Ну а нашим атлетам, которые уже в Пекине или только готовятся туда отправиться, хочу пожелать олимпийского спокойствия и удачи".