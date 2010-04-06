Фотосессию героев Великой Отечественной проводит минский фотограф

На уникальных кадрах не модели, а история страны. Внести в общую картину свой ракурс может любой участник Великой отечественной, причём совершенно бесплатно. Итоги этой работы представят на выставке в преддверии Дня Победы.

Для него фотосъемка — целая мыльная опера. Отрапортовать «прибыл», причесаться, поправить медали и стать по стойке смирно.

Войну Михаил Михайлович вспоминает как вереницу стоп-кадров. Боевые товарищи и Т-34, на котором сбил не одну немецкую машину. Впрочем, черно-белая фотография у легендарного танка — одна из немногих в личном альбоме ветерана.

Михаил Гриценко, ветеран Великой Отечественной войны:

У меня есть фотографии, но таких хороших еще нет. Ведь на фронте невозможно было фотографироваться, а потом не получалось. Эти фотографии я отдам внукам, дочери и сыну, чтобы они остались на память им.

Они узнают себя из тысячи: по глазам, по медалям и форме. Михаил Честнейший еще день честно сидел в окопах, даже после окончания войны. Мурзатай Берикбаевич вместе с сыновьями, на троих — ровно 100 лет службы. На другом снимке — зажигательная цыганочка от Надежды Семеновны, активистки агитбригады. Фотографии исторических личностей теперь и в фотоистории.

Евгений Залужный, фотограф:

Искусство не то, что я делаю, а искусство стоит передо мной. И я сопричастен к этому переживанию, и передаю это изображение чуть дальше.

В коллекции мастера уже около 100 уникальных снимков. Однако, закрывать объектив фотограф не собирается. Единственная просьба к ветеранам — просто прийти. Взамен — душевная беседа и портрет на память. И какие тут могут быть деньги?

Евгений Залужный, фотограф:

Сначала он прибывает, чуточку официально. Потом, когда мы фотографируемся, беседуем — человек оттаивает. И у него столько историй, которые для меня самого являются неким откровением.

Со своими музами фотограф хочет познакомить широкий круг людей и в преддверии 9 мая планирует организовать целую выставку. И пусть у каждого героя — своя судьба и настроение, на фотографиях у них одно лицо — Победы.