Фотомарафон, посвященный 65-летию Победы, стартовал возле Вечного огня на Площади Победы в Минске

Затворы защёлкали без промедления: на всё про всё — два с половиной часа.

Тема не из простых, а конкуренция жёсткая.

Словить удачный кадр пожелало более 40 фотолюбителей. Самых внимательных и талантливых авторов наградят 5 мая в Городской ратуше.

Людмила Павленко, участница международного студенческого форума «Свет Великой Победы» (Украина):

В Минске очень много домов тех годов, которые заслуживают внимания. И я буду отдавать предпочтение архитектуре в своих фотографиях.

Александр Минаков, участник международного студенческого форума «Свет Великой Победы» (Россия):

Мне было очень приятно видеть, когда я ездил по городу, вывески, посвящённые 65-летию Победы. На меня это произвело огромнейшее впечатление.