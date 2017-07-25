Фотофакт: в Копыле напротив ЗАГСа установили карету на деньги, вырученные на субботнике

На все ушло около 8000 рублей (их горожане заработали на субботнике).

Напротив местного ЗАГСа появилась карета. И какая! Лучшие кузнецы Минщины усердствовали над этим «символом роскоши». Благоустроили и территорию вокруг – площадь и парк.

Алена Михайловская, управляющий делами Копыльского райисполкома:

Здесь были уложены новые асфальтированные дорожки, появились новые клумбы, были выполнена обрезка деревьев, кустарников. Так же за средства горожан были приобретены новые архитектурные формы: декоративные фонари, декоративные скамейки.

Интересной находкой стала декоративная карета.

Полюбили это место не только молодожены, но все горожане и молодежь. Поэтому все фотографируются здесь.

Возможно, скоро в Копыле появится еще что-нибудь подобное. В эти выходные копыляне снова собираются на субботник. Планируют заработать более 10 тысяч рублей и направить их на красоту и комфорт родного города.