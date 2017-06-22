Фотофакт: в Брестской крепости почтили память погибших на на войне
Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси вспоминают одну из самых страшных дат в истории – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня ровно 76 лет назад немецкие захватчики нарушили договор о ненападении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удар и почти месяц героически держал оборону.
Последний мирный день и первые часы войны! В Брестской крепости этим утром вспоминали, как это было. Тысячи человек стали свидетелями ожившей памяти.
22 июня здесь, в Брестской крепости, так же многолюдно, как и тем злосчастным утром. Минута молчания – словно затишье перед бурей. Бурей, которая неожиданно затянулась на долгие 4 года и оставила незаживающую рану в нашей истории. На землю, которую считают как символом героизма, так и братской могилой, пришли тысячи неравнодушных.
Именно здесь показали всему миру пример мужества и стойкости. Почтить память героев войны к стенам Цитадели пришли жители Бреста, гости города, молодежь и, конечно, ветераны и участники войны. Ведь этот день они запомнили на всю жизнь.
Николай Сахарчук, участник Великой Отечественной войны:
Возле моего дома война началась. В 4 часа ночи с пушек стреляли. ночи. Все это я помню. Чтобы больше таких вещей не повторялось. Всеми силами, чтобы этого не было. Чтоб мы жили мирно, спокойно.
В той войне наша страна потеряла каждого третьего. А первые жертвы понесла именно здесь. В Брестскую крепость приехали из разных уголков Беларуси, России и дальнего зарубежья. Глубину момента прочувствовал каждый из них.
Вероника Ермак, житель города Пружаны:
Дата памятная, потому что наши деды, прадеды защищали Родину. Мы приехали, чтобы почтить память воинов, посмотреть на наших защитников Отечества.
Последние мирные дни и ужасы начала войны – жуткую атмосферу этих дней передали полтысячи реконструкторов из 11 стран.
Вы стрелы и звуки рвущихся бомб убили молчание и этого теплого июньского утра – как напоминание о народном подвиге, у которого нет срока давности.