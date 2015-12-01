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Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели

01 декабря 2015 15:59
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Любители моды и праздников давно мечтали увидеть эти два явления в виде одной прекрасной дизайнерской зимней сказки. И благодаря ежегодному Празднику рождественских елей в Париже, который прошёл в прошедшие выходные, они смогли прикоснуться к этой мечте.

Такие дизайнеры и дизайнерские дома, как Шанель, Кристиан Диор, Жан-Поль Готье и другие показали свой взгляд на традиционную рождественскую ель.

Их уникальные деревья будут выставлены на аукцион, все вырученные средства от которого будут переданы в пользу исследований рака.

В прошлом году на данном мероприятии было выручено около 75 тысяч долларов.

Шанель

Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели-1

Кристиан Диор

Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели-4

Стелла Маккартни

Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели-7

Эмануэль Унгаро

Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели-10

Эли Сааб

Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели-13

Жан-Поль Готье

Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели-16

Эмилио Пуччи

Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели-19

Перевод с www.whowhatwear.co.uk: Светлана Конашевская

# общество # Фотофакт # Новый год

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