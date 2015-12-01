Фотофакт: Шанель, Диор, Готье и другие модные дома выставили на благотворительный аукцион дизайнерские новогодние ели

Любители моды и праздников давно мечтали увидеть эти два явления в виде одной прекрасной дизайнерской зимней сказки. И благодаря ежегодному Празднику рождественских елей в Париже, который прошёл в прошедшие выходные, они смогли прикоснуться к этой мечте.

Такие дизайнеры и дизайнерские дома, как Шанель, Кристиан Диор, Жан-Поль Готье и другие показали свой взгляд на традиционную рождественскую ель.

Их уникальные деревья будут выставлены на аукцион, все вырученные средства от которого будут переданы в пользу исследований рака.

В прошлом году на данном мероприятии было выручено около 75 тысяч долларов.

Шанель