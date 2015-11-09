Фотофакт: «Межгалактическая» встреча фанатов научной фантастики состоялась в Польше

Новости Польши. Поклонники научной фантастики оделись в костюмы своих любимых героев и собрались на ежегодном фэнтези-фестивале «Фалькон» в польском городе Люблин, сообщает Daily Mail. От вооружённых штурмовиков из «Звёздных войн» до Короля-Чародея Ангмара из «Властелина Колец»: на фестивале в Люблине фанатам был предоставлен шанс показать свои творческие навыки в создании маскарадных костюмов, а также встретиться с создателями их любимых компьютерных игр.

Также организаторы фестиваля создали для своих посетителей специально обозначенную игровую зону. На большое количество компьютеров были установлены самые современные игры в стиле фэнтези.

Фестиваль берёт своё начало в 2000 году. Сейчас это один из самых популярных фестивалей в Европе среди любителей научной фантастики. Поклонники жанра приезжают сюда со всего мира, чтобы посетить столь полюбившееся им и очень занимательное мероприятие. Фотофакт

Один из фанатов пришёл на фестиваль в костюме самого «тёмного» злодея всех времён – Короля-Чародея Ангмара из трилогии «Властелин Колец».

Вооружённый штурмовик из Звёздных войн стоит на страже фестиваля.

Один из участников фестиваля пришёл в костюме Джокера – заклятого врага Бэтмена.

Молодая девушка пришла в костюме персонажа компьютерной игры The Elder Scrolls (в переводе с англ. «Древние свитки»)

Многие поклонники приложили массу усилий, чтобы детально проработать свои костюмы.

А этот парень с разукрашенным лицом наслаждается игровым процессом.