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Фотоакустические датчики будут освещать подъезды всех жилых домов Минска

07 февраля 2011 12:32
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Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме. Такие приборы работают в автоматическом режиме — свет включается от любого звукового сигнала, а через 1-2 минуты датчик самостоятельно отключает освещение.

Таким образом, в течение прошлого года сэкономлено почти полмиллиарда рублей. А через два года такая программа будет работать во всех районах столицы.

Также сберечь средства поможет переоборудование крыш и подвалов. Ведь около 15% тепла из домов уходит через кровлю, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:
Жилой сектор в течение отопительного периода потребляет тепловой энергии почти на 300 млрд рублей. 10% экономии — 30 млрд рублей.

# общество

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