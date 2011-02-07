Фотоакустические датчики будут освещать подъезды всех жилых домов Минска

Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме. Такие приборы работают в автоматическом режиме — свет включается от любого звукового сигнала, а через 1-2 минуты датчик самостоятельно отключает освещение.

Таким образом, в течение прошлого года сэкономлено почти полмиллиарда рублей. А через два года такая программа будет работать во всех районах столицы.

Также сберечь средства поможет переоборудование крыш и подвалов. Ведь около 15% тепла из домов уходит через кровлю, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Жилой сектор в течение отопительного периода потребляет тепловой энергии почти на 300 млрд рублей. 10% экономии — 30 млрд рублей.