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Фотоакция сайта CTV.by

03 февраля 2010 13:29
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Фотоакция продолжается!

Вот такое фото маленькой мадам Брошкиной прислала Мила. Никто не сомневается, что из малышки вырастет истинная леди и кокетка.

Вот такое фото маленькой мадам Брошкиной прислала Мила.

От улыбки станет всем теплей, а от такой искренней и доброй, как у Кристины, еще теплей. Очень актуально в январские морозы.

От улыбки станет всем теплей, а от такой искренней и доброй, как у Кристины, еще теплей.

Нина прислала фото своего мужа и призналась, что она очень его любит за то, что он замечательный человек, за троих прекрасных детишек и просто за то, что он есть.

Нина прислала фото своего мужа и призналась, что она очень его любит за то, что он замечательный человек, за троих прекрасных детишек и просто за то, что он есть

«Когда смотрю в твои глаза, то, как в зеркале ,вижу свое отражение». Да, не зря говорят, что питомец похож на своего хозяина.

«Когда смотрю в твои глаза, то, как в зеркале ,вижу свое отражение».

Алексей очень гордится своим котом Греем. Оказывается, его питомец может на даче не только прохлаждаться, но и помочь по хозяйству. Настоящий друг!

Алексей очень гордится своим котом Греем.

Это фото с первой выставки китайской хохлатой Ореро Лавели Децима Фентази. Она так устала, что залезла отдохнуть к хозяину на шею.

Это фото с первой выставки китайской хохлатой Ореро Лавели Децима Фентази
# общество

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