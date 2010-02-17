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Фото. Знаменитые ледяные скульптуры в парке Горького доживают последние деньки, и дело не только в оттепели

17 февраля 2010 13:54
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Трон восстановлению не подлежит. И разрушило его не солнце.

Руины от снежного королевства оставляют после себя все кому не лень. Каждый норовит не только сфотографироваться со скульптурой, но и вскарабкаться повыше. Видимо на трон претендовал не один десяток принцесс.

Лев уже больше похож на кота, а корабль — в плачевном состоянии.

За доказательствами вандализма не пришлось и ходить далеко. Обвиняемому в попытках разбить сердце прямо на месте преступления был устроен допрос. В защиту обвиняемого встала бабушка. Со своими аргументами.

Проблем было бы меньше, если бы и без того временный музей не таял прямо на глазах. Кстати, многие из скульптур выполнены исключительно вручную.

Знаменитые ледяные скульптуры в парке Горького

Знаменитые ледяные скульптуры в парке Горького

Знаменитые ледяные скульптуры в парке Горького

Знаменитые ледяные скульптуры в парке Горького

# общество # Выставки # Фотофакт

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