Фото. Знаменитые ледяные скульптуры в парке Горького доживают последние деньки, и дело не только в оттепели

Трон восстановлению не подлежит. И разрушило его не солнце.

Руины от снежного королевства оставляют после себя все кому не лень. Каждый норовит не только сфотографироваться со скульптурой, но и вскарабкаться повыше. Видимо на трон претендовал не один десяток принцесс.

Лев уже больше похож на кота, а корабль — в плачевном состоянии.

За доказательствами вандализма не пришлось и ходить далеко. Обвиняемому в попытках разбить сердце прямо на месте преступления был устроен допрос. В защиту обвиняемого встала бабушка. Со своими аргументами.

Проблем было бы меньше, если бы и без того временный музей не таял прямо на глазах. Кстати, многие из скульптур выполнены исключительно вручную.