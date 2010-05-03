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  • Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

03 мая 2010 11:30
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Телеверсию концертов зрители телеканала СТВ увидят 9 мая в 9 часов вечера.

К слову, поздравить легендарный белорусский коллектив с юбилеем сочли за честь самые именитые артисты: Николай Гнатюк, ВИА «Самоцветы», «Синяя птица» и группа «На-На».

Народная артистка СССР Нани Брегвадзе спела «Беловежскую пущу». Ди-джей Анатоль с Домиником Джокером исполнили рэперский дуэт. На концерте выступило три поколения «Сябров».

Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

Фото. Юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и концерт, посвященный 65-летию Великой Победы, состоялись в Летнем Амфитеатре в Витебске накануне

Вспомнил прошлое с земляками и Александр Буйнов, коллега Анатолия Ярмоленко по Гомельской филармонии.

Александр Буйнов, заслуженный артист России:
Я считаю себя отчасти этаким «сябром». Давным-давно я работал в Гомельской филармонии. Так что возвращаюсь сюда, как на свою вторую Родину. Мне легко, приятно здесь…

Александр Буйнов, заслуженный артист России

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Раз уж телеканал СТВ поднял флаг живого звука, то кому, как не нам, проводить здесь, в Витебске, на огромной сцене Летнего Амфитеатра действительно большой живой концерт. Это четыре часа живого звука. Я думаю, что вечером здесь будет невероятная атмосфера.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»

# общество

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