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Фото. Выставка свадебных фотографий удивляет зрителей в Могилеве

24 февраля 2010 14:59
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Свои лучшие работы предоставили около двух десятков фотохудожников.

Катя и Олег Фитцовы поженились почти полгода назад. Но до сих пор с волнением вспоминают СВОЙ марш Мендельсона. Таких снимков, уверены молодожёны, нет ни у кого. А велосипед, который на фото, стал талисманом их семейной жизни.

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

У фотографа Романа Парецкого таких эксклюзивов куда больше. В его творческой копилке — тысячи фотографий. Но свадебные снимки, считает мастер, особенные: на них ключом бьют чувства. А значит, в кадре  нет шаблонов.   

Роман Парецкий, фотохудожник:
Сами молодые ловят эти эмоции и моменты. Они сами делают для себя свою историю. Я её только немного украшаю, и эти моменты стараюсь им оставить на память.  

Фото. Роман Парецкий, фотохудожник  

Свадебный переполох в Могилёве не впервые. Но необычная выставка пользуется популярностью — и не только у молодоженов, но и у самих  фотохудожников.

Свои работы на выставке представили не только маститые могилевские фотографы, но и начинающие перспективные мастера. По фотографиям можно воспроизвести всю фабулу свадебного обряда: от ожидания невесты до логического завершения праздника.

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Фото. Выставка свадебных фотографий в Могилеве

Мирон Щудло, председатель Союза свадебных фотографов:
В прошлом году я покритиковал некоторых авторов. Но в этом году у них работы намного сильнее. Очевидно, что у них есть стимул расти.

Фото. Мирон Щудло, председатель Союза свадебных фотографов

К свадебной фотографии растет интерес на мировом уровне. Ежегодно лучшие работы белорусских фотохудожников выставляются на международных свадебных салонах Франции, Китая, Турции, Кореи. Недавно могилёвские мастера с наградами вернулись из Австрии.

По итогам этой выставки лучшие работы отправятся завоёвывать внимание бельгийских ценителей фотографии.

Вячеслав Комиссаров, Виталий Алексеенко. Телекомпания СТВ, Могилёв.

 

# общество # Выставки # Фотофакт

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