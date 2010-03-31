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Фото. Впервые 60 полотен великих французских живописцев приехали в Беларусь

31 марта 2010 07:34
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В Национальном художественном музее Республики Беларусь представлены работы Моне, Курбе, Добиньи, Дюфи и других гениев импрессионизма.

Произведения искусства путешествуют по миру как коллекция, представляющая зарождение импрессионизма во Франции. Уникальное собрание начало формироваться 18 лет назад, и сейчас хранится в здании женского монастыря в Нижней Нормандии. В Минске её ждали два года.

Ален Туре, президент коллекции «Нормандия в живописи»:
Мы привезли коллекцию спустя два года переговоров и не жалеем, что потрачено столько времени. В итоге нам удалось собрать самую красивую коллекцию  во Франции и осмелюсь сказать — в Европе. Мы также не могли лишить жителей Нормандии возможности любоваться этими шедеврами, поэтому здесь только 60 картин из 120. В ближайшее время, надеюсь, покажем вам остальные.

# общество # Выставки # Фотофакт

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