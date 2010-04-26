Фото. Возложение цветов и венков к Камню памяти жертв и героев Чернобыльской катастрофы в Парке Дружбы в Минске

Отдать дань памяти погибшим героям пришли несколько сотен человек.

Среди скорбящих были и те, кто принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на АЭС.

В траурной церемонии приняли участие представители Администрации Президента, Кабинета министров, парламентарии и представители иностранного дипкорпуса.

Среди людей, пришедших к мемориальному знаку, было немало участников тех трагических событий. По их инициативе в ближайшее время рядом с мемориальным знаком появится Стена памяти, где будут высечены названия населенных пунктов, стертых с лица земли аварией на ЧАЭС, а также имена всех героев Чернобыля.

Михаил Образов, председатель Минского Фонда помощи жертвам катастрофы на ЧАЭС «26 апреля»:

Уходили мы туда молодыми, как вы, а сегодня мы все седые. Но, тем не менее, мы видим, что память пришла почтить именно молодежь, что наша славянская традиция чтить память погибших во время этой трагедии продолжается.

Евгений Микульчик, председатель Белорусского Союза офицеров:

Память о тех людях, которые там погибли, которые остались в живых и больные, не должна померкнуть никогда, потому что люди шли на подвиг во имя Родины, во имя других людей.

Илья Вельджанов, генерал-лейтенант, участник ликвидации аварии на ЧАЭС:

Нельзя забывать это событие. Я туркмен, моя Родина находится в 4 тысячах километров отсюда, но я выполняю главную задачу гражданина — патриотическую. Ведь мы — единая страна, единый народ..