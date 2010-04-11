Фото. В Польше - второй день национального траура по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском

Всю ночь к стенам президентского дворца люди несли цветы и зажигали свечи. В полдень прекратилось движение транспорта и пешеходов - страна, затаив дыхание, почтила память жертв трагедии минутой молчания. По последним данным, опознаны тела 24 погибших. Всего в скорбном списке - 97 человек. В их числе - президент Польши Лех Качиньский, его супруга, представители политического и военного руководства страны.

Тело польского Президента отправлено на родину. По Конституции теперь полномочия главы государства исполняет спикер Сейма Бронислав Комаровский. Дату новых президентских выборов объявят в течение двух недель.

Напомним, польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским летела для участия в траурных мероприятиях в Катыни. Ту-154 разбился при заходе на посадку на аэродром «Северный». Лайнер сделал три неудачные попытки приземлиться, а на четвертый раз снизился слишком рано, зацепил деревья и разрушился. Известно, что летчикам предлагали уйти на запасные аэродромы, но они приняли решение садиться, несмотря на густой туман.

На месте катастрофы сейчас работают более 800 человек. Обстоятельства происшествия помогут прояснить данные бортовых самописцев. Эксперты уже приступили к их расшифровке. На одном из черных ящиков записаны переговоры экипажа, на другом — показания приборов. Следствие предварительно исключило версию о технической неисправности разбившегося самолета.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне поручил белорусским региональным органам оказать максимальное содействие польской стороне в транзитном перемещении. А также иную помощь, которая ей понадобится на территории Беларуси.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

По указанию Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко органами государственного управления Беларуси оказывается содействие официальным польским делегациям и членам семей погибших в авиакатастрофе под Смоленском. Реализуется комплекс мероприятий, который включает в себя упрощение процедуры пересечения границы и транзита по территории республики. В распоряжение официальных польских делегаций предоставляется транспортная инфраструктура Беларуси, а также сопровождение машинами ГАИ и «скорой помощи». Родственникам и близким погибших в авиакатастрофе под Смоленском, которые намерены посетить место трагедии в ближайшие дни, будет оказано необходимое всемерное содействие, включая ускоренную процедуру выдачи бесплатных виз. Мы глубоко сопереживаем произошедшей трагедии и готовы оказать нашим польским друзьям любую возможную помощь.