Фото. В Польше прощаются с главой государства и его супругой, которые погибли в авиакатастрофе под Смоленском

Около полудня в Варшаву доставили гроб с телом Марии Качиньской. Траурный кортеж проследовал по центру города к президентскому дворцу.

Там сейчас проходит гражданская панихида по президентской чете. Церемония продлится до утра. У входа в здание с начала дня многолюдно. Политики, военные, простые граждане — всех их сплотила национальная трагедия. Поминальная служба по Леху и Марии Качиньским запланирована на субботу, а похороны пройдут в воскресенье.

Завтра, как ожидается, в Польше огласят дату внеочередных президентских выборов. Пока обязанности главы государства исполняет спикер Сейма Бронислав Комаровский.

Тем временем, на месте крушения продолжаются поиски останков погибших. Из-под обломков извлечены 90 тел. Опознана примерно половина погибших. Напомним, самолёт ТУ-154 разбился под Смоленском в минувшую субботу. На его борту находились президент Польши с супругой, члены польской делегации, летевшие в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. Всего на борту было 96 человек. Все погибли.