Фото. В Национальной библиотеке выбирали «Королеву Весну-2010»

В финал международного конкурса прошли 12 красавиц, 5 из них - из Беларуси.

За корону боролись также студентки из России, Украины, Латвии и других стран.

Кроме дефиле в вечерних, коктейльных и свадебных платьях, девушки демонстрировали интеллект и творческие способности. Жюри оценивало умение общаться с аудиторией, знание этикета и чувство юмора.

Галина Олейчик, участница конкурса (Россия):

Подготовка к конкурсу заняла около месяца: дефиле, работа над внешним обликом и подготовка творческого номера.

Наринэ Оганджанян, член жюри:

В прошлом году я стала вице-мисс этого конкурса и в этом году я уже работаю здесь. Это великолепная возможность продвигаться и найти себя в жизни.