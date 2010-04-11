Фото. В Минске открылся велосезон

Гонки кросс-кантри, драг-рейсинг и фигурное. Принять участие в спортивном празднике смогли все, у кого был велосипед.

Под девизом «Поехали!» сегодня железного коня оседлали около 200 человек. Профессионалов и любителей объединили весеннее настроение, командный дух и экологически чистый вид транспорта — велосипед.

Владимир Дубовик, организатор:

Наша инициативная группа делает это для того, чтобы объединить людей и для того чтобы у всех было хорошее настроение.

У сестёр Половинка велосипед уже два года. Сегодня его достали из зимней ночлежки. У девчонок планы грандиозные — каждый день после школы будут покорять дороги и наращивать мастерство.

Людмила и Александра Половинка:

Мы приехали оздоровиться, отдохнуть, посмотреть, как люди катаются, и самим прокатиться, показать себя.

Покататься на двухколёсном не только приятно, но и полезно. И фигура в норме, а кошелёк не худеет.

Алексей Апимахович:

Забываешь про все вредные привычки, когда находишься на нём, потому что вредные привычки и велосипед — несовместимые вещи.

В велосипедном миру своя мода — подтянутая фигура, зеркальные очки и обтягивающая одёжка.

И спорт, и отдых. Велосипедную зависимость заработал уроженец Нью-Йорка Джон. Уже много лет он живёт в Минске, традиции передвигаться на велосипеде изменяет лишь в зимний сезон.

Джон:

Я каждый день на велосипеде езжу на работу, на выходных за город.

Спортивно-массовые мероприятия продлятся до шести вечера. Именно тогда назовут победителей в отдельных категориях и определят «Мисс Вело». С этого момента велосезон можно считать официально открытым.